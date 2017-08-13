Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu'ndan 2019 talimatı

»
Kılıçdaroğlu'ndan 2019 talimatı
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı.

İSTANBUL’DA KİMLER VAR

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, İstanbul’da CHP’li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ismi ön plana çıkıyor. Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili niyetini açıkladığı öğrenildi. Hamzaçebi’nin Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra İstanbul’da büro kiralayarak çalışmaya başladığı belirtiliyor. Hamzaçebi’nin, Karadenizli olması nedeniyle rakiplerine göre daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Grup Başkanvekili Engin Altay’ın da İstanbul için çalışma yaptığı öne sürülüyor. Yine eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün ismi de İstanbul için geçiyor. Mustafa Sarıgül’ün de yeniden Şişli Belediye Başkanlığı’nı istediği konuşuluyor.

İZMİR’DE YARIŞ BÜYÜK

İzmir için de büyük bir yarış yaşanıyor. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu henüz bir niyet belirtmezken kendisinin aday olmaması durumunda eski İl Başkanı Alaattin Yüksel’i destekleyeceği konuşuluyor. Yine CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın da yarışa katılacak isimler arasında olduğu konuşuluyor.

ANKARA’DA YILDIRIM

Ankara’da şu ana kadar büyükşehir için anılan tek isim eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da adı kulislere yansıyor.

ANTALYA İÇİN İKİ İSİM

CHP’nin iddialı olduğu Antalya’da da Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ismi ön planda.

Mersin’de milletvekili Serdar Kuyucu’nun nabız yokladığı belirtilirken, eski Kültür ve Turizm Bakanı, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İstemihan Talay ve eski milletvekili Vahap Seçer’in ismi geçiyor. Eski başkanlardan Macit Özcan da adaylık için hazırlanıyor.

Adana için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut’ın ismi anılıyor.

Hatay için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi için de Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un ismi geçiyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan 2019 talimatıKılıçdaroğlu'ndan 2019 talimatıYeni parti sendromuYeni parti sendromuErdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!Yandaş yazar Fuat Uğur'dan uydurma yazıYandaş yazar Fuat Uğur'dan uydurma yazıKılıçdaroğlu'ndan PKK'lı teröristlere: Alçaksınız!Kılıçdaroğlu'ndan PKK'lı teröristlere: Alçaksınız!CHP'den önemli açıklamaCHP'den önemli açıklamaAhmet Davutoğlu yeni göreve mi getiriliyor?Ahmet Davutoğlu yeni göreve mi getiriliyor?"Bahçeli'nin en büyük korkusu Akşener'in kuracağı parti...""Bahçeli'nin en büyük korkusu Akşener'in kuracağı parti..."Erdoğan'dan İdlib açıklamasıErdoğan'dan İdlib açıklamasıTrabzon'daki alçak saldırıda dikkat çeken detay!Trabzon'daki alçak saldırıda dikkat çeken detay!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti