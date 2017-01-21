Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'e telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Nihat Gürer’in vefatı nedeniyle Meral Akşener’e başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Adayı Akşener’i telefonla arayarak ağabeyi Nihat Gürer’in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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