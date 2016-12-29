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Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ tepkisi

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Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ tepkisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 asgari ücret zammını 104 TL olarak açıkladı. Açıklamaya ilk eleştiri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, Bodrum’da düzenlenen “Türkiye’deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” çalıştayına katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili, “Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri bu ücretle 1 ay geçinip denesinler nasıl geçiniyorlar bir görsünler. bin 404 lirayla bir aile geçinebiliyorsa, yol parası verebiliyorsa, kira verip çocuklarının okul masrafını karşılıyorsa onlarda bir denesinler” diye konuştu.

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