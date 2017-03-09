Kılıçdaroğlu'ndan, Başbakan'a teşekkür

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Sağ olsun Binali Bey, ‘Kılıçdaroğlu, halka doğruları söylüyor’ diye açıklama yapmış. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Belediye Başkanları parti genel merkezinde toplandı. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin 80 milyon vatandaşı ilgilendiren temel bir yasa olduğunu vurgularken, “Biz, bizim gibi düşünmeyenlerin de düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir demokrasiyi savunuyoruz. Çünkü biz farklı düşüncelerimiz olsa dahi bütün insanları kucaklamak zorundayız ve bu anayasa tümümüzü ilgilendiriyor” dedi. Doğru ve yerinde anlatımın çok ama çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

GAF İDDİASI

“Deniyor ki, bu anayasa değişikliğiyle çift başlılık ortadan kalkacak, bu doğru değil. Tam tersine çift başlılık bir anayasal kurum haline geliyor çünkü başkan seçilecek kişi hem Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek hem de kendi partisinin genel başkanı olacak, iki şapkası olacak.

Sadece tepede değil, aşağıda da çift başlılık olacak; yeni değişiklikle il başkanı ve aynı zamanda vali de cumhurbaşkanını temsil edecek, orada da çift başlılık var. Daha derin bir gerilimin içine Türkiye sokulacak.

Üçüncü seçenek, diyelim ki seçim oldu, bir parti parlamentoda çoğunluğu sağladı, yüzde 49, 60 oy aldı. O partinin başkanı, eğer seçimlerde yüzde 51’i bulamamışsa başkan olamıyor. Ne olacak, tekrar bir seçime gideceğiz, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için yüzde 51’i kim bulacak? Seçim oldu, parlamentoda çoğunluğu olan partinin değil de başka birisi başkan seçildi, o zaman derin bir yarılma olacak. Başkan ayrı partiden, TBMM çoğunluğu ayrı partinin elinde olacak. Asıl gerilim, tehlikeli gerilim asıl o süreçte başlayacak. Bu noktaya da bütün vatandaşlarımızın dikkatini çekin.

Biz bu ülkede gerilim, kutuplaşma, kavga istemiyoruz. Gerilimin, kutuplaşmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. O nedenle yapılan anayasa değişikliğinin yaratabileceği toplumsal yarılmayı herkese anlatmanız gerekiyor.”

“NASIL OLUYOR DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE BAŞKANLIK AYNI OLUYOR”

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın “başkanlık ile belediye başkanlığı sistemi arasında fark yok” şeklindekini sözlerini anımsatırken, bu benzetmenin doğru olmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Ben diyorum ya, vallahi bunlar ne getirdiklerini de bilmiyorlar, emin olun bilmiyorlar. Belediye başkanı 7 kocalı Hürmüz gibidir, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Maliye Bakanlığı denetler. Denetemeyen hiçbir kurum yoktur, 24 saat CHP’li belediyelerde denetim vardır. Başkanlık sistemini kim denetleyecek, denetleyecek bir organ yok. Ne aynısı kardeşim?

Üstelik belediyede çalışmış Binali Bey, ne olduğunu da biliyor ama tabi şu gerçeğin farkındalar kendi belediyeleri hiç denetlenmediği için, sanıyorlar ki hiçbir belediye denetlenmiyor.

“VATANDAŞA DOĞRU BİLGİ VERMEK BU KADAR ZOR MU?”

İki, siz belediye meclisini feshetme yetkisine sahip misiniz? Başkan, TBMM’yi feshedebiliyor, üstelik hiçbir gerekçe göstermeden. Belediye başkanının böyle bir yetkisi yok. Peki nasıl olur da, başkanlık sistemiyle belediye başkanı aynı oluyor. Diyorum ya ne getirdiklerinin farkında değiller, Türkiye’yi nasıl bir felaketin içine sürüklediklerinin farkında değiller.

Belediye başkanları hakim, savcı tayin ediyor mu? Yok böyle yetkiniz, tam tersine hakimin, savcının önüne çıkarsınız, hesap verirsiniz, hatta bazı belediye başkanlarımız neredeyse mesailerinin büyük bir kısmını adliyede geçirirler. Başkan, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin ediyor, HSYK üyelerinin yarısından fazlasını tayin ediyor. Siz İçişleri Bakanlığı’ndan izin almadan özel kalem müdürü, genel sekreter de tayin edemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı bir yerden izin istiyor mu? Nasıl oluyor da belediye başkanlığı ile yeni getirilen başkanlı aynı oluyor.

Belediye başkanlarımız istediği kadar yardımcı tayin edebilir mi? Hayır, kanun yetki koymuş. Peki başkan, istediği kadar yardımcı atayabilir, sonu yok, istediğini atayabilir. Nasıl oluyor da ‘belediye başkanıyla başkan aynıdır’ diyebiliyor. Gerçekten aklım almıyor. Vatandaşa doğru bilgi vermek bu kadar zor mu?

“BU TABLO HEPİMİZİN ÖNÜNDE”

Siz bulunduğunuz beldenin idari yapısını değiştirebiliyor musunuz? Sizin böyle bir yetkiniz yok ama başkanın var. Nasıl muhtarlıkları kapatabiliyorsa, belediye başkanlıklarını da kapatabiliyor. İdari yapıyı tamamen değiştirebiliyor. Devlette kim müsteşar olacak ve hangi niteliklere sahip olacak ancak ve ancak başkan tayin eder. Nasıl oluyor da belediye başkanı ile yeni gelecek başkanlık aynı oluyor? Bunun akılla mantıkla bir izahı var mı?

Belediye başkanı doğrudan belediye meclis üyesi seçemiyor ama başkan, üyesi olduğu partinin bütün milletvekillerini seçebiliyor. Belediye başkanı belediye bütçesini belediye meclisine onaylatmak zorundadır. Meclis bütçeyi reddetse dahi başkan yeni bir bütçeyle yoluna devam edebiliyor. Geldiğimiz tablo budur, bu tablo hepimizin önündedir.

“SAĞ OLSUN BİNALİ BEY…”

Sağ olsun Binali Bey, ‘Kılıçdaroğlu, halka doğruları söylüyor’ diye açıklama yapmış. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Emin olun gerçekten de halka doğruları anlatıyorum. Kendisinin anlatmasına, yorulmasına da gerek yok, kendisi de beni dinlerse ne kadar doğruları anlattığımı kendisi de öğrenmiş olacaktır.

Halka doğruları anlatmak sıradan vatandaş olarak benim görevim, sizin de göreviniz. Bu anayasa değişikliği Türkiye’yi sonu belirsiz bir maceraya sürükler. Her şeyi bilen, her şeyi yapan, hesap vermeyen tek adam, Türkiye’yi felakete sürükleyecek olan bir sistemdir.”