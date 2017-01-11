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Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video

Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından bol mesajlı bir video paylaştı. CHP tarafından hazırlanan videoda Gezi olaylarından, 15 Temmuz’a, ekonomik krizden anayasa değişikliğine kadar birçok konu canlandırıldı.
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