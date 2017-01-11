Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video
Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından bol mesajlı bir video paylaştı. CHP tarafından hazırlanan videoda Gezi olaylarından, 15 Temmuz’a, ekonomik krizden anayasa değişikliğine kadar birçok konu canlandırıldı.
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:17
Etiketler:
video
,
chp
,
kılıçdaroğlu
,
darbe
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video
Bozdağ: "Yeni Anayasa Atatürk Anayasası"
Haliç Metro Köprüsü'nden böyle atladı
Metin Feyzioğlu'ndan Anayasa açıklaması
Sokağa kedi kulübesi koyan gençlere saldırı!
Oğan: MHP yok olacak, federasyon gelecek!
Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı
MHP'li Adan AKP'li isme kullandığı oyu göstermiş
Bakan Müezzinoğlu: "Tam 87 bin kişi..."
Fransızlar hainliğin dozunu aştı!
Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 01 2017
Oylamada skandal görüntüler
10 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
"Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi"
AKP'nin asıl hedefi nedir?
MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa etti
Anayasa değişikliği teklifinde ilk 2 madde kabul edildi
Referandumda bir 'evet' oyu da benden, etti mi iki!
Topçu: "Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim"
MHP'li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?
Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
Bu kaset kendini imha edecek...
Işık: "Suriye'ye siviller de gidebilir!"
Abdullah Gül'ü niye başkan yapmadınız..?
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
"Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi"
AKP'nin asıl hedefi nedir?
MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa etti
Anayasa değişikliği teklifinde ilk 2 madde kabul edildi
Referandumda bir 'evet' oyu da benden, etti mi iki!
Topçu: "Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim"
MHP'li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?
Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
Bu kaset kendini imha edecek...
Işık: "Suriye'ye siviller de gidebilir!"
Abdullah Gül'ü niye başkan yapmadınız..?
"Bu sisteme Türk demek, Türk milletine hakarettir"
Enis Berberoğlu'na müebbet hapis istemi
Sayın vekiller!.. E-postanızda önemli bir mektup var...
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.