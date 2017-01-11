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Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video

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Kılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı video
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından bol mesajlı bir video paylaştı. CHP tarafından hazırlanan videoda Gezi olaylarından, 15 Temmuz’a, ekonomik krizden anayasa değişikliğine kadar birçok konu canlandırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından “Bizler, istiklalimizi Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife biliriz” mesajıyla paylaştığı videoda çarpıcı mesajlara yer verildi.

CHP tarafından animasyon olarak hazırlanan 3 dakikalık videonun fon müziği olarak İzmir marşı seçilirken, metinleri Kılıçdaroğlu okudu. Videoda, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı birçok toplumsal olaya gönderme yapıldığı görüldü.

Videodaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görüntülerin arkasındaki fon sesin “Dostlarımızı asla hainlerden seçmedik” mesajı dikkat çekti. 

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