Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, istifaların gündemden düşmediği AKP'de Genel Başkan Erdoğan'ın "CHP'de belediye başkanlarını istifa ettirecek" sözlerine sert çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde belediye tarafından yaptırılan ve belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu çok amaçlı pazaryeri kompleksinin açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifası için yaptığı açıklamaya da cevap verdi.

“BİZİM BELEDİYELERDE GÜNÜN 24 SAATİNDE MÜFETTİŞ VAR ZATEN”

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını halkın seçtiğini hatırlatarak, “Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki, ‘belediye başkanlarını istifa ettirdik’ Niçin? ‘Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler’ Geçen gün yine bu zat demiş ki ‘Biz yaptık şimdi sıra CHP’ye geldi, CHP’de istifa ettirsin.’ Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirecekmiş. Geçir kardeşim. Bizim zaten belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Sayın başkan dedi ki, ‘yukarıya çıkalım, bir çay içelim, bir de size armağan vereceğiz.’ Dedim sakın ha vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir. ‘Yok yok, ayakkabı kutusu bizde gezmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz, güzel yere asacağız” diye konuştu.