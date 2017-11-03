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Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, istifaların gündemden düşmediği AKP'de Genel Başkan Erdoğan'ın "CHP'de belediye başkanlarını istifa ettirecek" sözlerine sert çıktı.
03 Kasım 2017 Cuma 14:25
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