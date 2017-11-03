Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert cevap

Edirne'de halka hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sıra CHP'li belediyelere geldi" sözlerine çok sert cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süloğlu Belediyesi tarafından yaptırılan kültür sarayı ve içme suyu şebekesinin temel atma törenine katıldı.

Burada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yle ilgili sözlerine hedef Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Asgari ücreti 1500 lira yapacağız ve vergi dışında bırakacağız demiştim. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret en az net 1500 liradır. Demek ki oluyormuş. En küçük belediye dahi bunu gerçekleştiriyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu neden gerçekleştiremesin.

ERGENE’DEKİ KİRLİLİK 3 YIL İÇİNDE ORTADAN KALDIRILACAK

Bugün sabahtan beri pek çok ilçeye uğradık. Ortak sitem alanlarından birisi de Ergene. Kaynağını yıllar önce görmüştüm, pırıl pırıl ama denize dökülen yerde simsiyah bir su görüyorsunuz. Suyun çürüdüğünü hiç duydunuz mu? Ergene’de su çürümüştür. Nasıl bir çevre anlayışı, nasıl bir insan anlayışı. CHP iktidara geldiğinde Ergene’nin kirliliği en geç 3 yıl içinde ortadan kaldırılacak.

NİYE ORAYA 40 KATLI BİNA YAPMIYORSUN DA…

Ben diyorum ya bizim bu belediye başkanları adam olmaz. Niye oraya 40 katlı bina yapmıyorsun da, Selimiye’nin önünü açıyorsun. İnsanın tarihe, kültüre, inanca saygısı olur. Yüksek binalar dikildiğinde dönemin başbakanı izni veren belediye başkanına kızmıyor, müteahhite kızıyor. Danıştay kararı var, uygulayamıyor kararı. Bizim belediye başkanlarımızda tarih bilinci var, kent kültürü var. Edirne deyince, Mimar Sinan’ın eserini herkes bilir.

“SIRA CHP’Lİ BELEDİYELERE GELDİ DİYOR”

Belediye başkanları istifa ettiler. Uçakta gelirken diyor ki, sıra CHP’li belediyelere geldi, Kılıçdaroğlu da gereğini yapsın. Ben gereğini yapıyorum. Süloğlu’na geldiğimiz gibi gereğini yapıyoruz. İnsanları niye istifaya zorlayalım. Ben seçmedim, siz seçtiniz. Göreve getiren sizsiniz, görevden alacak olan da sizsiniz. Belediye başkanı size hizmet ettiği sürece, topladığı paranın her kuruşunun hesabını size verdiği sürece, halk arasında ayrım yapmadan, herkese eşit hizmet götürdüğü sürece, ben inanıyorum ki o kentin, o ilin bütün vatandaşları, belediye başkanlarını başlarının üzerinde taşırlar. ”

İstifa etmek istemeyen oldu, aileleri tehdit edildi. Etmek istemeyen oldu şantaj yapıldı. Savcı gösterildi, hapishane, karakol gösterildi. ‘Bak ha seni tutuklarız, hapse atarız, istifa et’ denildi. Bir belediye başkanını hangi partiden olursa olsun, görev süresi dolmadan istifaya zorlamak demokrasiyle bağdaşmaz. Demokrasiyle bağdaşmadığı için o harekette bulunanları hepinizin önünde kınıyorum.

“BUNUN ADI TEK ADAM REJİMİDİR”

Türkiye’nin temel sorunu ortak aklı egemen kılmamasıdır. Bazı çevreler akıllarını belli yerlere kiraya vermiş durumdalar. Bunun adı tek adam rejimidir. Tek adam rejiminde bir kişi düşünür, karar verir, cezalandırır. Hakim o bir kişinin gözlerine bakar. Demokratik parlamenter sistemde böyle değildir. Farklı görüşler vardır.