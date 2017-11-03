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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert cevap

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert cevap
Edirne'de halka hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sıra CHP'li belediyelere geldi" sözlerine çok sert cevap verdi.
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