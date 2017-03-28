Kılıçdaroğlu'ndan 'fesih' açıklaması

CNN Türk canlı yayınına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "ispatlasın istifa ederim" sözlerinin ardından 'Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizler ve Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

FESİH YETKİSİ VAR MI YOK MU?

Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesini istemem. Sayın Cumhurbaşkanı hukukçu değil, ben de değilim. Fesih nedir ne değildir. Çok iyi biliyorum. TDK'nın sözlüğü, parlamentonun feshi diyor. Bu sözlük benim değil, devletin bir kurumuna ait bir sözlük. Bugün bir anayasa hukukçusunun attığı tweet var. Fesih, meclisin kendi iradesi dışında görev süresi dolmadan, görevine son verilmesi demektir. Vekil 4 yılda bir seçiliyor. Bir kişi diyor ki; kusura bakma fesh ediyorum diyor. Halkın seçtiği parlamentoyu bir kişi neden feshetsin? 550 milletvekilinin görevinin son bulmasını bir kişinin belirlemesine doğru bulmuyorum. Bu fesih yetkisi var mı var, mevcut anayasada var. Bakın ben söylemiyorum. Bekir Bozdağ söylüyor 9 Ocak 2017’de, var diyor. MHP’li Mehmet Parsak, ‘cumhurbaşkanına tanınan böyle bir yetki var’ diyor. Ben mi söylüyorum. Hayır. TBBM Anayasa komisyonu başkanı söylüyor: sunduğumuz model ABD modelinin aynısıdır, ancak fesih yetkisini ekliyoruz. Şimdi merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ayrılacak mı? Ben merak ediyorum. Biz ağzımızdan çıkan kelimeleri tartarak söylüyoruz. İşin özü nedir? Görev süresi dolmadan Meclis’i fesh ediyorsun. Bugünkü anayasada var mı? Var. Ama gerekçeleri var. Yeni değişiklikte hiç bir gerekçe yok. Merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra ne diyecek?

“AB ‘EVET’ ÇIKMASINI İSTİYOR”

Avrupalı Türkiye ile sağlıklı karar almıyor. AB’nin Türkiye’deki referanduma dahil olmasını doğru bulmuyorum. Avrupa Evet’e destek veriyor, Türkiye karışsın, büyümesin istiyorlar, kimse güçlü Türkiye istemiyor. Niye tam üyelik konusunda bize çifte standart uyguluyorlar. Evet çıksın diye yapıyorlar, amaçları Türkiye karışsın. Hollanda ile kavga ettiler. Kimin işine yaradı. Hollanda Başbakanı kazandı. Kim kaybetti? Hollanda ve Almanya’daki Türkler kaybetti. Kavgadan Hollanda’nın başbakanı kazandı. Suriye’de kim kaybetti? Türkmenler ve Türkiye. Sağ gösterip sol vururlar. Serbest vize vereceklerdi değil mi? Neden vermiyorlar? İsrail, ezanı yasakladı. Niye tepki göstermiyorlar? Niye ‘Ey İsrail’ demiyorlar? AB, uçuşlarda cihaz yasaklaması getirdi. Neden ‘Ey AB…’demiyorlar? Neden PYD’ye destek veren Putin’e karşı çıkmıyorlar? ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diyorlar. Bir tek düşman beni buldular.