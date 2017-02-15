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Kılıçdaroğlu'ndan flaş ziyaret kararı

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Kılıçdaroğlu'ndan flaş ziyaret kararı
Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İstanbul İl Başkanlığı’nda referanduma dair sorulara yanıt verdi.  Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe’de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Başörtülü bir kıza yapılan bir saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, hiç kimsenin giyim tarzıyla ilgili bir saldırıyı hiç kimse aklından bile geçirmemelidir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim. Kızımızla tanışacağım” dedi.

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