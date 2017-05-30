Kılıçdaroğlu'ndan "Gezi" mesajı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Gezi Parkı olaylarının dördüncü yılı nedeniyle paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun." ifadesini kullandı.