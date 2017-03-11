Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin "Yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.

Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiyi savunan ülkelerde böyle bir hareketin doğru kabul edilmeyeceğini söyleyerek "Yaptırım uygulamak hakkımız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem 'demokratım' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış" ifadesini kullandı.

YURT DIŞI PROGRAMLARI İPTAL

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanların programlarına izin vermemesinin ardından CHP de tüm yurt dışı programlarını iptal etti. CNN TÜRK'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.