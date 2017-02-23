Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkanlık sistemine neden 'hayır' dediğini 3 madede açıkladı ve hükümete 'evet' deme gerekçelerini anlatmaları talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘Hayır’ oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması gerektiğini belirterek “Tam tersine baskılara karşı direnilmeli, sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli” dedi.

“SAYIN BÖKE SADECE DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLADI”

Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke’ye karşı tehdidi nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, Kılıçdaroğlu, “Son derece üzücü bir olay. Bir kadın milletvekiline televizyonda konuştu ve neden hayır oyu verilmesi gerektiğini anlattı diye tehdit yoluyla onu sindirmek, baskılamak hangi aklın ürünüdür, hangi mantığın ürünüdür, hangi insanlığın ürünüdür. Ne yaptı sayın Böke. Sadece düşüncesini açıkladı. Bu referandum sonucunda evet çıkması durumunda Türkiye’yi nelerin beklediğini de gösteriyor. Herkes sandığa giderken bunların hepsini düşünerek gitmeli. Biz vatandaş olarak bakın bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, vatandaş olarak biz üzerimize düşen vazifeyi yapmak durumundayız. Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var, ülkemize karşı sorumluluğumuz var, şehitlerimize, gazilerimize karşı sorumluluğumuz var. Biz kendi ülkemizde tam demokrasi istiyoruz. Biz üçüncü sınıf bir demokrasiye layık değiliz.

“VATANDAŞ HANGİ GEREKÇEYLE EVET OYU KULLANACAK, ONU ANLATSINLAR”

‘Ak Parti’nin kampanya dilini değiştireceği iddiaları hakkında neler düşünüyorsunuz?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben iktidar partisinden şunu bekliyorum; Bunu da büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Vatandaş hangi gerekçeyle sandığa gidip evet oyu kullanacak. Bunu anlatsınlar. Bakın ben hangi gerekçeyle sandığa gidip hayır kullanması gerektiğini anlatıyorum. Makul bir dille anlatıyorum, örnekler vererek anlatıyorum. Aman onlar bunu yapamıyorlar. Vatandaş hangi gerekçeyle evet oyu verecek, bunu söyleyemiyorlar. Demokrasi deseler, demokrasiyi kaldırıyorlar. Güçlü demokrasi deseler, güçlü parlamento kuracağız diyorlar, parlamentonun yetkilerini alıyorlar, bir de 600 milletvekili. Niye milletvekili sayısı artıyor?. Yani bu vatandaşın sırtına 50 milletvekili yükü neden getiriliyor. 550 milletvekili dahi fazla inanın. Makulü 450 milletvekilidir. Hangi gerekçeyle 600’e çıkartıyorsunuz. Çıkıp bunu anlatsınlar vatandaşa. Bunları anlatamıyorlar, hayır diye teröristtir diye başladılar. Vatandaştan tepki gelince, efendim biz dilimizi yumuşatacağız. Eee yumuşatın. Ben sizden şunu bekliyorum. Hangi gerekçeyle vatandaşa evet oyu kullanın diyorsunuz. Bunu çıkın anlatın.

“HAYIR DEMEK İÇİN ÜÇ NEDENİ SÖYLEYEYİM”

Kılıçdaroğlu, ‘Vatandaşların sokakta siyasi parti liderlerinden ve siyasilerden, ‘evet’ veya ‘hayır’ kullanmak için bize üçer önemli gerekçe göstersinler. Biz de kararımızı ona göre verelim diyorlar kararsızlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz’. Hayır oyu için önemli gerekçeniz nedir’ sorusuna ise, “Evet’i savunanlar üç neden söylesinler. Ben de merak ediyorum. Hangi nedenleri söyleyecekler. Hayır demek için birden fazla neden var ama, üç nedeni söyleyeyim.

1- Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren gazi Meclis’in yetkileri elinden alınmamalı.

2- Bütün yetkiler bir kişide toplanamaz. Ne Türk tarihinde bizim dışımızdaki başka tarihlerde böyle örnekler yoktur. Var olan örneklerde ise o topluma felaketler getirmiştir. Bunun en tipik örneği Hitler’dir, Mussolini’dir. Bütün yetkiler bir kişiye verildi. Sadece kendi ülkelerini değil, bütün Avrupa’yı kana buladılar. Bunlar asla doğru değil.

Bir üçüncüsü, demokrasiyi savunuyorsak, demokrasiden yanaysak, bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek istiyorsak, buna hayır diyeceğiz. Bir kişiye verdiğimiz yetkilerin sonucu nedir biliyor musunuz?. Bir kararname ile bütün muhtarlıklar kaldırılabilir, bütün muhtarlıklar. Muhtar arkadaşlarım diyecekler ki; bir kararnameyle bizim yetkilerimiz alınamaz. Ben de onlara şunu söylüyorum. Bu anayasa değişikliği geçerse, başkan parlamentoyu ve onlara göre 600 milletvekilinin seçildiği parlamentoyu feshedecek, muhtarlığı mı feshetmeyecek. Düşünsünler, taşınsınlar ve sandığa gitsinler ve buna göre oylarını kullansınlar. Hangi gerekçeyle evet istiyorlar, ben onu bilmiyorum. Onlar da onu çıkıp anlatsınlar, ben de gerçekten öğrenmek isterim” dedi.