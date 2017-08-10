Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zeytin dalı

Düzce'de fındık üreticisi köylülerle sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümete çağrıda bulunarak "Benim birinci ricam hükümetten; Sen, ben kavgamızı unutalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’de işadamları ve esnafla toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından 2 ay önce kalp spazmı geçiren partisinin Kaynaşlı İlçe Başkanı Mehmet Çakal’ı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, evden çıkışta mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Dursun Kulaç ile sohbet etti. Yanındakilerin ‘Türkücü’ diye tanıttığı Kulaç, Kılıçdaroğlu için yazdığı, ‘Gelip geçerken uğra, duramayız Kemalsiz’ dizelerinin yer aldığı türküyü söyledi.

Kılıçdaroğlu, Dursun Kulaç’a teşekkür ederek, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında gübre dökülerek protesto edildiği Düzce’ye geçti. Burada Eski Akçakoca Caddesi’ndeki kebapçıda öğle yemeği yiyen Kılıçdaroğlu, çıkışta kendisini bekleyenlerle tokalaşıp sohbet etti. Kılıçdaroğlu, ardından otele geçerek işadamları ve esnafla toplantı yaptı. Toplantı basına kapalı yapıldı.

FINDIK ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu, Düzce’deki toplantının ardından Akçakoca İlçesi’ne bağlı Uğurlu Köyü’ne geçti. Kılıçdaroğlu, Uğurluspor Lokali önünde fındık üreticisi köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Köylüler Kılıçdaroğlu’na fındık, mısır ve çay ikram etti. Kılıçdaroğlu, fındık üretiminde Türkiye’nin dünyada bir numara olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğer dünyada 1 numaraysak, yani fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa fındık fiyatını da önce Türkiye açıklaması lazım. Geçen yıl 13 liraydı. Şimdi fiyat 8 liraya kadar düştü. Eğer 1 kilo fındığın maliyeti 7 liraysa ve bugün fiyat 8 liraya düştüyse o fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Fındık üreticisini ölüme terk etmektir. Size sözüm söz. Sizin sorunlarınızın takipçisi olacağım. Her aşamada ben de olacağım, parlamentoda milletvekili arkadaşlarım da olacak.”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Fındık üreticisinin başka gelir kaynağı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek gelir kaynağı. Onunla geçimini sağlıyor, onunla çocuğunu okutuyor. Onunla da sosyal güvencesini sağlıyor. Dolayısıyla bu bir nimettir ve bu nimetin hakkının verilmesi gerekir. Siz nasıl bu işin takipçisiyseniz ben de bu işin takipçisi olacağım. Benim birinci ricam hükümetten; Sen, ben kavgamızı unutalım. Vatandaşın derdi var. Buradaki vatandaşın derdi, ‘Bu fındığa kaç lira fiyat vereceksin bir an önce açıkla, beni kurda kuşa teslim etme.’ Sizin kurda kuşa teslim edilmemeniz lazım. Çoluğunuz var çocuğunuz var. Kimseye muhtaç edilmemeniz gerekiyor. Alın teriyle üretiyorsunuz alın teriyle kazanıyorsunuz.” .

Kılıçdaroğlu, fındık işçilerinin de derdi olduğunu, onların da sorunlarının çözülmesi gerektiğini, ancak önce fındık üreticisinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

‘FINDIK İŞÇİSİNİN DE ADALETE İHTİYACI VAR’

CHP lideri “Az önce hak hukuk adalet diye yürüdüğümü belirtti bir büyüğümüz. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Sabit yerinde durur, ama bütün kainat onun etrafında döner. Dünya, adalet üzerinde kurulmuştur. Dolayısıyla adaleti savunmak, hakkı, hukuku savunmak hepimizin ortak görevidir. Kimliğimiz farklı olabilir, inançlarımız, yaşadığımız yerler, yaşlarımız farklı olabilir ama, hepimizin ortak paydası adalettir. Adalet sadece benim için değil, büyüklerimiz için değil, yeni doğandan başlayın, bu çınarın da adalete ihtiyacı var. Hepimizin, yaşayan bütün canlıların adalete ihtiyacı var. Tabi fındık işçilerinin de adalete ihtiyacı var” dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Ankara’ya hareket etti.