Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu, bir özel televizyonda katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili ise "terör saldırılarının olmadığı bir dünyayı istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Terör saldırılarının olmadığı bir dünyayı istiyoruz. İngiltere’de böyle bir olayın olması üzücü. Barışın egemen olduğu bir dünya diliyoruz. THY’nın uçaklarında belli elektronik cihazların yasaklanması, bunların kullanılmaması uyarısı ciddi bir uyarı. Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığı algısını pekiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz. THY güvenli bir havayolu. Kendilerine ulaşan başka bir bilgi var mı bilmiyoruz. Bu hepimizi rahatsız ediyor.”