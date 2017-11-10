Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin 'baraj' çağrısına yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Seçim barajı ağır, düşürülmeli" açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "seçim barağı ağır, düşürülmeli" açıklamalarını değerlendirdi.

“Yüzde bir oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya girmeli" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim baraj için de hiçbir şartımız yok, ister 1, ister 5 yapsınlar fark etmez. Ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli” ifadelerini kullandı.



Fransa'daki temasları kapsamında, Dünya Demokrasi Forumu panelinde konuşan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjron Jagland ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu temasları ve güncel gelişmeler konusunda şunları söyledi:

PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAK

Jagland'ın Türkiye'deki siyasal gelişmelerle ilgili endişeleri var. 2019'da demokrasinin kazanacağını, herkesin iyimser olmasını söyledim. Tutuklu gazetecileri ve milletvekilleri sordu, bunu doğru bulmadığımı hatırlattım. Avrupa Konseyi'ne en büyük maddi katkıyı sağlayan 6 katılımcı ülke arasından Türkiye'nin çıkması onları endişelendirmiş. YARSAV eski başkanına ödül verildi diye Türkiye konseyden çekildi. Bu pireye kızıp, yorgan yakmak gibi. Dünya Demokrasi Forumu'nda konu popülizm idi ve popülizm deyince Türkiye akla geliyor. Bu iktidarın popülist politikasından kaynaklanıyor. Ben konuşmamda ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin' dedim.

İKİ EKSENLİ SEÇİM

2019 seçimleri iki eksenli olacak. Tek adamdan yana olanlar ve demokrasiden yana olanlar. Şu anda AKP'ye ve referandumda evet verdiği için pişman olan, yanlış yaptık diyen bir kitle var. Temel nedeni ise Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşması.

ADAYIMIZI GÖRECEKSİNİZ

Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığım ya da kimi aday göstereceğimizi zamanı gelince hep beraber öğreneceksiniz. Büyük ihtimalle her parti kendi adayını çıkaracak. Meral Akşener de var, Saadet Partisi de adayını açıkladı. Her parti Cumhurbaşkanı adayını çıkarıyor. MHP de herhalde çıkarır.

SEÇİMDE YÜZDE 1 ALAN PARTİ BİLE MECLİS'TE TEMSİL EDİLMELİ

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, seçim barajının düşürülmesine ilişkin açıklamasını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Yüzde bir oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya girmeli. Böylece liderin dudağına bakmaz. Bizim baraj için de hiçbir şartımız yok, ister 1, ister 5 yapsınlar fark etmez. Ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli” diye konuştu. İYİ Parti ile seçim ittifakı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Onlardan dolaylı ya da doğrudan bir mesaj almadık, ittifak çağrısı da gelmedi. İttifaka yasalar izin vermiyor. Yasal düzenleme yapılacaksa bunu görmemiz lazım, ittifak nedir hangi düzlemde olacak?”