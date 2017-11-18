Kılıçdaroğlu'ndan NATO tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NATO skandalına tepki göstererek, "Kimse Türkiye'nin yöneticilerine hakaret edemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Norveç’teki NATO tatbikatına ilişkin, “Sıradan bir özür dileriz ile geçiştirilecek bir konu değil. Türkiye’ye yönelik eleştiriler olabilir. Ama hiç kimse Türkiye’nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

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