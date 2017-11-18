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Kılıçdaroğlu'ndan NATO tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan NATO tepkisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NATO skandalına tepki göstererek, "Kimse Türkiye'nin yöneticilerine hakaret edemez" dedi.
18 Kasım 2017 Cumartesi 12:18
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