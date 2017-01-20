Kılıçdaroğlu'ndan Pavey'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Meclis Genel Kurulunda, dün Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini kürsüye kelepçelemesi ile başlayan gerginlik sırasında yaralanan Pavey'in tedavisi Başkent Hastanesi'nde sürüyor.
Ankara Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, dün akşam anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında kendisini TBMM genel kurul kürsüsüne kelepçelemişti.
Şafak Pavey, bu sırada çıkan arbedede AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in müdahalesiyle yere düşmüş ve yaralanmıştı.
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