Kılıçdaroğlu'ndan PKK'lı teröristlere: Alçaksınız!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da PKK'lı canilerin saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'le ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu açıklamasında, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’e rahmet diliyorum." dedi.



