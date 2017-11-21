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Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
21 Kasım 2017 Salı 15:08
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.