Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği teklifine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Bahçeli düne kadar başkanlığa da onay vermiyordu" dedi.

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz anayasa değişikliğine karşı değiliz. Karşı olmadığımız TBMM Başkanı’na yazdığımız mektupla açıkladık. Güçlü bir parlamenter rejim istiyoruz. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasada köklü değişiklikler istiyoruz. Bunları biz yazıyla bildirdik. Siz illa başkanlık istiyoruz diyorsanız buna karşı olduğumuzu söyledik. Biz geleneklerimize bağlıyız. 140 yıllık bir gelenek var neden ve hangi gerekçeyle değiştirelim? Parlamenter sistemin 12 Eylül’den sonra bozulduğunu biliyoruz. Bunu yapanın darbeciler olduğunu da biliyoruz. Hep beraber gelin darbe hukukundan arındıralım diye defalarca söyledik. Neyi istiyorsunuz dediler. Onu da yazdık. Onu da bildirdik. Yüzde 10 seçim barajı. Milli iradenin parlamentoya yansıması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yüzde 1 oy alan partinin başkanı da gelsin ne olacak?” dedi.

'Bahçeli düne kadar başkanlığa da onay vermiyordu' diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"BAHÇELİ DÜNE KADAR ONAY VERMİYORDU"

“Bahçeli düne kadar başkanlığa da onay vermiyordu. İlk 4 madde değiştirmeyiz diyordu yarın değiştirebilir. Sadece AK Parti anayasa komisyonu üyesi demedi. Cumhurbaşkanı’nın danışmanları defalarca ilk 4 maddeyi değiştirmek hedefimiz dediler. Belki bayrakla, başkent Ankara’yla sorunları var. Demokraside geldiğimiz bu nokta nedir? Hukukta, insan haklarında geldiğimiz nokta nedir? İlk 4 maddeyi kaldıracağız demek Mehmet Akif Ersoy’u tanımıyoruz demektir. İlk 4 madde bizim istiklal marşımızdır. Meclis kürsüsünden bunu söylüyorlar. Biz itiraz ediyoruz kürsüye geliyor yine aynı şeyleri söylüyor. Yarın göreceksiniz. Bunu kendileri de başlangıç diyorlar. Yarın tekrar Bahçeli’yi ikna edecekler fiili durum öyle değil bu, gelin değiştirelim diyecekler. Referandumda vatandaşlarımdan istediğim ister sağcı, solcu, liberal, dindar, milliyetçi olsun düşünerek sandığa gitmemiz lazım.”

“ABD’deki devletin yapısını kastettim. Hakim kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Siyasetçi yolsuzluk yaptığında görevinden istifa eder. Siyasi parti diğer siyasi partinin telefonlarını dinleyince istifa ederler. Bizde bunları yapanlar ne oldu? Ahlaktan bunu kastediyorum. Siyasi ahlak vardır. Söz vermiştik iktidar olursak ilk yapacağımız iş siyasi ahlak yasasını çıkarmak diye. Buna ihtiyacımız var. Biz hep doğruları söyledik. İnandığımız yol ve yöntem budur. Mesela Japonya. 4 saat sular akmadığı için istifa ediyorlar. Bizde bırakın 4 saati, 15 hafta 10 hafta sular akmadı. Kimsenin istifa ettiğini duyduk mu? Grev vardı işçiler çöp toplamıyordu.”

"PAŞA PAŞA GİDİP ESAD İLE AYNI MASAYA OTURDULAR"

“Ülkesini seven, demokrasiyi savunan hangi görüşten olursa olsun ‘Hayır’ demeye davet ediyoruz. Tarihimizde böyle bir düzenleme yok. Mete Han’dan bu yana böyle bir şey yok. Bir kişiye özgü olarak kalıcı hale getirilmek istenen düzenleme. Türkiye bölünebilir, iç çatışma çıkabilir. Binali Yıldırım ‘başkanlık gelmezse Türkiye bölünür’ dedi. 15 yıldır yönetiyorsunuz niye bu noktaya geldik? Bu sorunun cevabı verildi mi? Ortadoğu’yu bu hale kim getirdi? Suriye’nin iç işlerine karışmayın dedik. Defalarca söyledim. Bütün terör örgütleri buraya gelecektir dedim. IŞİD’e bunlar destek verdi. Önce IŞİD’e destek verdiler. 70 ilden IŞİD’e militan katıldı. Bir ilden IŞİD’e militan gidiyorsa taban tutmuş demektir. Buralarda tedaviler edildi. El Nusra’ya silah gönderdiler. Böyle bir tablo olabilir mi? Başka ülke bizim ülkede terör örgütüne silah verince kızmıyor muyuz? Aynı şeyi biz yapıyoruz. Şimdi paşa paşa gidip Esad’la aynı masaya oturdular. Adama sormazlar mı Türkiye’de sadece 3 milyon kişi var”

"ESAD’A KARŞIYIZ DEYİP O REJİMİ GETİRİYORSUNUZ"

“Libya’da da, İran’da da cumhuriyet vardı. Bizim rejimimizle onlarınki aynı mı? Suriye anayasasını kopyaladık getirdik. Bu teklifle tıpa tıp benzer olduğunu ortaya koyduk. Hem Esad’a karşıyız diyip o rejimi getiriyorsunuz. Biz hiçbir zaman Esad rejimini savunmadık. Biz sadece ve sadece başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etmeyi doğru bulmadık. Hep bunu söyledik. Suriye’de demokratik haklar ihlal ediliyorsa BM’de çıkın konuşun. BM Güvenlik Konseyi uluslararası hukuka uygun müdahale ederseniz sorun yok. Siz gizli kapaklı silah gönderirseniz yakışmaz. Bizim söylediğimiz bu. Türkiye üzerinden bütün cihatçı grupları Suriye’ye göndermek doğru değil. Niye şimdi ABD’ye düşmanlar? Bir devleti yönetenler 3 adım sonrasını göremiyorsa o devleti felakete sürüklerler. Bunların geldiği nokta da o. Bir ülkedeki başkanın değişimini umut ya da umutsuzluk olarak görebilir misiniz? Siz ülkenizi yönetemiyorsunuz demektir. Trump ne yapacak umut bağladılar”

"20 MİLYON DOLARA İTİBARIMIZI SATTILAR"

“Ortadoğu’nun oyun kurucusu bizdik diyorlardı. Size oyun kuruyorlar. Mavi Marmara’da 20 milyon dolara Türkiye’nin itibarını sattılar. Bizimkiler vakıf adresi verdiler para oraya gitti. Davadan tek taraflı vazgeçtik. Kendi haklarımızdan vazgeçtik. Gazze’ye herkes gidecekti. Adamlar hayır dediler.”