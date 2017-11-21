Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklaması

»
Kılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab davasına ilişkin, "Devleti iyi yönetselerdi İran'ın yaptığını yaparlardı. İran Babek Zencani'yi yargıladı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Reza Zarrab davasına değinen Kılıçdaroğlu, İran üzerinden örnek verdi.

İran'ın Babek Zencaniyi yargıladığı gibi, Zarrab'ında Türkiye'de yargılanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

REZA ZARRAB DAVASI

"Sıra geldi Rıza Sarraf'a. Rıza Sarraf çok önemli bir adam. Cumhurbaşkanı gitti, bize verin, tık yok. Başbakan gitti tık yok, bakanlar gittiler, tık yok. Arkasından 2 sefer nota verdiler, "Nerede?" diye. Niye bu kadar düşünüyorsun? Ben merak ediyorum, Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde bunlar nota verdiler mi? Vermediler. Devlet protokolünde yeri vardı. 

Akılları olsaydı, devleti iyi yönetselerdi İran'ın yaptığını yaparlardı. İran Babek Zencani'yi yargıladı. Biz dosyanın üstünü kapattık. Çünkü siyasilerin de o dosyada üstü var. 'Bu bir milli davadır' diyorlar. Yolsuzluğun millisi olur mu?"

"ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN LİRA OLMALI"

"Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Hatırlar mısınız? Asgari ücret net 1500 lira olsun dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Ne yaptık? Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 1500 lira dedik. Demek ki oluyor. Biliyorum, 2 bin lira asgari ücret olur mu? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor. Söylediğim sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek. Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda 1400 lira verelim sadece bir ay ve geçin diyelim.  Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. Çalıştılar mı? Ellerinde viski bardakları ile oturdular dünyanın parasını aldılar. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Asgari ücretliden vergi alıyorsun. 

Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz. 1300 lira yaptılar, sonra yüzde 7.9'luk zamla 1404 lira oldu. Peki, son bir yılda ne oldu? Sadece patatese yüzde 49 zam geldi. Tereyağ yüzde 37.3, nohuta yüzde 34, her şeye zamn geldi, hepsi de yüzde 10'un üzerinde, yüzde 20'nin üzerinde. Ankara'daki beyler asgari ücretlilerin sırtına binmiş keyiflerini sürüyorlar. Bu oyuna artık son vereceğiz.Taşeron işçisi ile, asgari ücretli ile, çocukları aylardır hapishanelerde olan annelerle birlikte mücadele edeceğiz."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştuReza Zarrab'ın adı sanık listesinden çıkarıldıCHP'li Aksünger: "Hakan Atilla anlaşma yoluna gidebilir"
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıAytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Aytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!Sahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemdeSahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemdeBaşbakanlık, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!Başbakanlık, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!CHP'den belediye seçimlerine sürpriz isimlerCHP'den belediye seçimlerine sürpriz isimler"Sessizlik süreci"nde kim uyudu!.."Sessizlik süreci"nde kim uyudu!..Her habere yaban ördeği gibi atlayanlara!Her habere yaban ördeği gibi atlayanlara!Rıza Sarraf "Tanık Koruma" programındaRıza Sarraf "Tanık Koruma" programında
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti