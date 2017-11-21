Kılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab davasına ilişkin, "Devleti iyi yönetselerdi İran'ın yaptığını yaparlardı. İran Babek Zencani'yi yargıladı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Reza Zarrab davasına değinen Kılıçdaroğlu, İran üzerinden örnek verdi.

İran'ın Babek Zencaniyi yargıladığı gibi, Zarrab'ında Türkiye'de yargılanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

REZA ZARRAB DAVASI

"Sıra geldi Rıza Sarraf'a. Rıza Sarraf çok önemli bir adam. Cumhurbaşkanı gitti, bize verin, tık yok. Başbakan gitti tık yok, bakanlar gittiler, tık yok. Arkasından 2 sefer nota verdiler, "Nerede?" diye. Niye bu kadar düşünüyorsun? Ben merak ediyorum, Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde bunlar nota verdiler mi? Vermediler. Devlet protokolünde yeri vardı.

Akılları olsaydı, devleti iyi yönetselerdi İran'ın yaptığını yaparlardı. İran Babek Zencani'yi yargıladı. Biz dosyanın üstünü kapattık. Çünkü siyasilerin de o dosyada üstü var. 'Bu bir milli davadır' diyorlar. Yolsuzluğun millisi olur mu?"

"ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN LİRA OLMALI"

"Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Hatırlar mısınız? Asgari ücret net 1500 lira olsun dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Ne yaptık? Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 1500 lira dedik. Demek ki oluyor. Biliyorum, 2 bin lira asgari ücret olur mu? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor. Söylediğim sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek. Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda 1400 lira verelim sadece bir ay ve geçin diyelim. Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. Çalıştılar mı? Ellerinde viski bardakları ile oturdular dünyanın parasını aldılar. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Asgari ücretliden vergi alıyorsun.

Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz. 1300 lira yaptılar, sonra yüzde 7.9'luk zamla 1404 lira oldu. Peki, son bir yılda ne oldu? Sadece patatese yüzde 49 zam geldi. Tereyağ yüzde 37.3, nohuta yüzde 34, her şeye zamn geldi, hepsi de yüzde 10'un üzerinde, yüzde 20'nin üzerinde. Ankara'daki beyler asgari ücretlilerin sırtına binmiş keyiflerini sürüyorlar. Bu oyuna artık son vereceğiz.Taşeron işçisi ile, asgari ücretli ile, çocukları aylardır hapishanelerde olan annelerle birlikte mücadele edeceğiz."