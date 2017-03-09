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Kılıçdaroğlu'nu çeviren kişi AKP'li çıktı

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Kılıçdaroğlu'nu çeviren kişi AKP'li çıktı
Kılıçdaroğlu'nun Sakarya programı öncesi CHP Lideri'nin önüne çıkarak Atatürk İlkeleri'ni saymasını isteyen kişi koyu AKP'li çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan2ın haberine göre, CHP liderini Sakarya TEM otoyolu gişeleri çıkışında karşılayanlar arasında bulunan Yakup Çoruh adlı bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk’ün ilkelerini saymasını ve yeni anayasa teklifindeki maddelerden birini sormuştu. Çoruh sorularını yöneltirken AKP'li olmadığına da vurgu yapmıştı.

Ancak Çoruh'un sıkı bir AKP'li olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki hesabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını profil resmi olarak kullanan Çoruh'un, birçok AKP'li siyasetçi ile fotoğraf paylaştığı da görüldü, Çoruh aynı zamanda AKP Genel Merkezi önünde çekildiği fotoğrafını da sayfasında yayınladı. Çoruh profilinde ‘Devletime ve reise hizmette sınırsızım, bu uğurda bir gün herkes kim olduğumu anlayacak' notunu paylaştı.

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VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da, “Sakarya'da genel başkanımızı karşılayan bu şahsın sıkı bir AKP'li olduğunu öğrendik. Kendisinin partimizle uzaktan, yakından alakası yok. Sosyal medya hesapları AKP'li siyasiler ve AKP genel merkezi önünde çekilmiş fotoğraflarla dolu. Genel başkanımızı karşılamadan bir gün önce ise Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret ettiği bir fotoğrafı paylaşmış. Olayın provokasyon amaçlı olduğu açık” dedi.

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