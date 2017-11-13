Kılıçdaroğlu'nun danışmanına 15 yıl hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul’un da aralarında bulunduğu 11 sanığa 15’er yıla kadar hapis istendi.

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul’un da bulunduğu 7’si tutuklu 40 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, mütalaasında aralarında Gürsul’un da bulunduğu toplam 11 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5’er yıldan 15’er yıla kadar hapis talep etti.