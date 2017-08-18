Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders veriyordu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı ilin belli olduğunu aktardı. Öztürk, "İşte Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2017) yazısında şunları kaydetti:

"Bunlarla uğraşırken Kılıçdaroğlu'nun da baba olduğunu unutmayalım. Oğlunun askerlik yapacağı il belli oldu. Bedelli değil askerliğini diğer vatan evlatlarıyla birlikte yapacak. Kılıçdaroğlu ailesinde asker uğurlama tatlı telaşı da yaşanıyor."

DÜĞÜN ASKERLİKTEN SONRA

6 Nisan'da Habertürk'ten Mine Alşan'a konuşan Kerem Kılıçdaroğlu "bedelli askerliği reddettiğini" vurgulayarak "Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz" demişti.