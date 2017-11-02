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Kılıçdaroğu'ndan şehit Uzman Çavuş Gençer’in ailesine ziyaret

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Kılıçdaroğu'ndan şehit Uzman Çavuş Gençer’in ailesine ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Bingöl'de şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in İnegöl’ün Kurşunlu köyündeki baba ocağını ziyaret ederek taziyelerini sundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos'ta Bingöl'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in İnegöl'de yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu şehidin babası İsmail Gençer ve ailesi ile şehidin eşi Nurgül Gençer karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İnegöl'de bir otelde gerçekleşecek toplantıya geçti.

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İnegöl'deki toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bursa'nın Orhaneli ilçesine geçip, Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması'na katılacağı, öğle yemeğini Çöreler Köyü'nde yedikten sonra İstanbul'a döneceği kaydedildi.

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