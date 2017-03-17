Kilidi Ülkücüler açacak...

Başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile çıkarılan suni krizin 16 Nisan referandumundaki oyları etkileyeceğini iddia edenler görevini yapıyor. Dahası bunu siyasi propaganda malzemesi olarak kullananlar da yanıldıklarını anlayacak. Masa başında oturup kolay para kazanma yöntemleri gereği yağdanlık yapanların yüreği yetiyorsa vatandaşın arasına girsin de gerçek gündemin ne olduğunu görsün.

"Leyleği havada görmek" deyimi genellikle baharda ilk görünen göç esnasında kullanılır. Biz kışa doğru sürüler halinde göçenlere el salladığımız günden bu yana yollardayız. AKP'nin sistem mühendislerinin algı operasyonlarına rağmen durum onlar açısından hiç de iyi değil. Hafta sonu memleketim Kayseri'deydim. Yol güzergahında giderken, Kırşehir, dönüşte Yozgat'ın ilçelerinde halkın arasına karıştım. Malumunuz İç Anadolu bir dönem Türk Milliyetçilerinin kalesi konumundan Devlet Bahçeli sayesinde AKP'ye kaydı. 7 Haziran'da Kırşehir'deki bir MHP milletvekili 1 Kasım'da gitti. Kayseri'deki 3 vekil 1'e düştü, o da ihraç edildi. Yozgat'ta da halkın gösterdiği sarı kartı algılayamayan siyasiler bu ibretten ne kadar ders çıkardı bilinmez. Ancak futbolun kurallarında iki sarı karttan sonra kırmızının çıkacağını köylü Mehmet Ağa da biliyor. Ve bu konuda benim gözlemlerim yöre kararlı.

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Geçtiğimiz hafta Kayseri'de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum Hoca konuk edilmiş. Kelimenin tam anlamı ile kenti sallamışlar. Başta Erciyes Üniversitesi'nin kurulması olmak üzere Kayseri'de olağanüstü hizmetleri olan baba dostumuz merhum Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun adı yüzlerce yıl unutulmaz. Metin Bey de dedesinin izinde... Hemşehrileri adeta bağırlarına bastı. 30'dan fazla gönüllü kuruluşun bir araya gelip oluşturduğu "Demokrasi Platformu"nda kentin tüm renkleri yerini almış. Ancak Mustafa Öztürk Hocamızın önderliğinde Bilgi Yurdu ve Yeni Ufuklar Derneği lokomotif olmuş. Atatürkçü Düşünce Derneği de faaliyetlerini artırmış. CHP'li, MHP'li, SP, BBP, DP, DSP'li, eski ANAP ve DYP'lilerle beraber bir kaç dönem AKP'ye oy vermiş Kayserililerle dostluk sohbeti koyulaştı. AKP'nin kurucularından ve Başbakan Yardımcılarından Doç. Dr. Abdüllatif Şener, CHP'nin bir dönem İstanbul İl Başkanı ve milletvekili olan değerli sanatçı Berhan Şimşek, Türk televizyonlarının klasiği olan Ceviz Kabuğu'nun Hulki Cevizoğlu'su ve bu satırların yazarı; Kayseri tabiri ile kantara çekildik... Keyifli olduğu kadar, bilgilendirici ve coşkulu bir toplantı oldu. Son seçimde yüzde 60'ı geçen AKP'nin bu toplantılardan nasıl da rahatsız olduğu CB'nin televizyonda resmen Metin Feyzioğlu'nu hedef göstermesi ile belli oldu. "Her türlü bedeli ödemeye hazırım" cevabını veren Feyzioğlu, aslında "Hayır kampanyası" için yollara düşenlerin hepsi adına konuştu. 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasa maddelerinin ülkeye neler getireceğini açıklayarak, milleti aydınlatanlardan bu derece rahatsız olduklarına göre kesinlikle doğru yolda olduğumuz kanaatim de depreşti.

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Kayseri'de AKP'ye gönül verip kırgın olan ciddi bir kitle var. Abdullah Gül faktörünün izleri derin. Gül'e yapılanların haksızlık olduğunu belirterek "evet" demenin mümkün olmadığını ifade edenlerin yanında FETÖ ile mücadele adına yapılan yanlışları da korkmadan ifade ediyorlar. Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'de ciddi ekonomik kriz var. İnşaat sektörü sıkıntıda. "Yaprak kıpırdamıyor" diyor emlakçılar. Yıllarca belediye başkanlığı yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki'ye de kırgın Kayserili...

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de anahtarı MHP oyları açacak. Kilit vazifesi yapacak Milliyetçi-Ülkücü oylar arasında birkaç cılız evet dışındakilerin hemen hepsi "Hayır" da kararlı. Israrla "çevrenizde MHP'li olduğunu bildiğiniz kişiler arasında evet diyen var mı" sorumuza "Hayır" cevabını aldık.

Bu arada şehirde uzun süredir devam eden tek taraflı, yandaş televizyonlardan sonra yeni bir soluk gelmiş. "38 KentTv" uydudan yayına başladı. Değerli dostum Osman Çiftçi yönetimindeki televizyonda sohbet tarzında konuşmamız oldu. Kayseri'nin sadece Türkiye'ye değil; dünyaya açılan penceresi olmuş 38 Kent Tv. Tarafsız, özgür yayın ile yeni bir soluk getirmiş şehre. Kayserililerin bu televizyona sahip çıkarak yaşatacağından eminim.

Sonuçta anahtar ülkücü oylarda. Ve bu oran sanıldığı gibi yüzde 80 değil. 90'ların üzerinde...