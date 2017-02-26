Kılınç: Suriye'de daha güneye inmek risk oluşturur!

Emekli Orgeneral Kılınç, iki süper gücün kabul etmeyeceği harekâtı yürütme şansının olmadığına dikkat çekti

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK tarafından El Bab'in ele geçirilmesinden sonra operasyonun geldiği son aşamamayı ve bundan sonraki süreci değerlendiren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Rusya ve ABD ile uzlaşı sağlanmadan daha güneye inmenin risk olacağını belirtti.

ABD'nin bölgede risk almak istemediği için terör örgütü PYD'yi kullandığını ifade eden Kılınç, Türkiye'nin PYD'ye yönelik tutumunun doğru olduğunu söyledi. Kılınç şunları kaydetti: "Suriye'de bulunan askeri gücümüz El Bab'dan sonra da siyasetin belirlediği hedefe doğru ilerleyecektir.

Şu an için gelinen aşama siyasetin belirlediği nihai hedef değil gibi duruyor. Bundan sonrası, bölgede varlığı olan diğer ülkelerin tutumuna bağlı. Tek başımıza bunu uygulama kabiliyetimiz zaten mümkün değil. Özellikle ABD'nin bu konudaki tutumu önemli gibi duruyor.

Biz istiyoruz o bölgenin unsurları ile hareket edelim. ABD istiyor ki Kürt unsurlar ile operasyon devam ettirilsin. Bu konuda anlaşma sağlanamadı gibi duruyor. Bilindiği üzere her askeri harekâtın bir riski vardır. ABD ise anlaşılan bu riski almak istemiyor ve Kürtleri kullanarak kazanım elde etmek istiyor."

Suriye'de ABD ve Rusya ile uzlaşı sağlanması gerektiğinin altını çizen Kılınç, "Bu iki süper gücün kabul etmeyeceği harekâtı bölgede yürütme şansınız yok" diye konuştu. TSK'nın kendisine verilen nihai hedefi en doğru şekilde yerine getireceğini aktaran Kılınç, ancak Suriye'de güneye doğru inilmesi durumunda risk alanının da artacağına dikkat çekti. Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede ABD'nin yanında Rusya'nın da askeri varlığı var. Türkiye olarak bölgede iki tane süper güç ile muhatapsınız. Bu ülkelerle iyi bir uzlaşı sağlanamadığı takdirde hedefiniz neresi olursa olsun kaybedersiniz. Sahada asker görevi aldıktan sonra elinden geleni yapar.

Ancak siyasetin ona verdiği hedefi bilmesi lazım. Sadece operasyonu kiminle koordine edeceğini bilmesi gerekir. Onun dışında El Bab'a gittiği gibi diğer hedeflere de gidebilir. Tabii ki daha güneye inmek biraz daha tehlikeli olur. Sonuçta her ileriye dönük hareket biraz daha risk taşır. Bu durumu asker zaten göz önünde bulundurur. Çünkü bunun için yetiştirilmiş bir güçsünüz."