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Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapılıyor

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Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapılıyor
Fırat Kalkanı Harekatının 127'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerine takviye ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor. Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor. Elbeyli ilçesinde hareketlilik her geçen gün artarak sürdüğü bildirildi.

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