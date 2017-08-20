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"Kilis'te herkes oy kullanabilse, belediye başkanı Suriyeli olurdu"

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"Kilis'te herkes oy kullanabilse, belediye başkanı Suriyeli olurdu"
Kilis'te Suriyeli nüfusunun giderek arttığına dikkat çeken CHP Lideri Kılıçtaroğlu, "Kilis'te bugün seçim olsa deseler ki herkes oy kullanacak. Kilis'te belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin tamamı Suriyeli olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, Saray köyünde bulunan köy kahvesinde vatandaşlarla buluşarak, sorunları dinledi.

SURİYELİLERİ SORDULAR

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan CHP Lideri, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle değindi.

Bu konuda parti olarak tavırlarının çok net olduğunu ifade eden CHP Lideri, Suriyelilerin ülkelerine geri gitmelerini istediklerini söyledi.

"BU KADAR AÇIK BU KADAR NET"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; "Siyasi olarak görüşümüz biz Suriye'de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri gitmelerini istiyoruz. Bu kadar açık bu kadar net. Kilis'te bugün seçim olsa deseler ki her kes oy kullanacak. Kilis'te belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin tamamı Suriyeli olur. Kilis'teki bizim vatandaşlardan daha fazla Suriyeli var, hem de iki kat. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Artık kendi ülkelerine dönmeleri lazım."

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