Kim: "Acımasız saldırılar düzenleyebiliriz!"

Kuzey Kore, "devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi ülkenin füze endüstrisinde "yeni bir başlangıç" olarak nitelediği belirtildi.

Füze motorunun Kuzey Kore'nin birinci sınıf uydu fırlatma kapasitesi başarısına yardımcı olacağı aktarıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denemenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün elde ettiğimiz başarıda dünya yakında tarihi bir ana tanıklık edecek" ifadesini kullandı.



Kuzey Kore yönetimi, ülkenin egemenlik hakkının ABD ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatta zarar görmesi durumunda "acımasız" saldırılar düzenleyeceğini bildirdi.



Pyongyang yönetimi resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikattan Kuzey Kore'nin rahatsızlık duyduğunu belirtti.



ABD'nin Kore yarımadası açıklarına savaş gemileri göndermesini "pervasız tertip" olarak niteleyen Kuzey Kore yönetimi açıklamada, "Kuzey Kore'nin egemenliği ve onuruna biraz da olsa zarar verirlerse Kuzey Kore ordusu karadan, havadan, denizden ve deniz altından acımasız saldırılar düzenleyecek." ifadesine yer verdi.



