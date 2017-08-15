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Kim Jong Un ordusunun Guam planını askıya aldı

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Kim Jong Un ordusunun Guam planını askıya aldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin Guam adasına 'füze fırlatma' kararını erteledi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KNCA'nın haberine göre Kim, harekete geçmeden önce ABD'nin yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldı.

Kim Jong-un'un, ordunun komuta yapısını incelediği ve Guam yakınlarına füze fırlatma planlarını gözden geçirdiği belirtildi. KNCA'nın aktardığına göre Kuzey Kore lideri, "ABD küstah provokasyonlarını ve tek taraflı taleplerini hemen durdurmalı" dedi.

Söz konusu haberde Kim Jong-un'un, "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemlerinde ısrar eder ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" sözlerine yer verildi.

Kuzey Kore ordu sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıklamıştı.

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