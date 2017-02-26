Bugünkü YENİÇAĞ »

Kim Jong-Un üvey ağabeyinin nasıl öldüğü kesinleşti!

»
Kim Jong-Un üvey ağabeyinin nasıl öldüğü kesinleşti!
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un üvey kardeşi Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti.

Malezya Sağlık Bakanı Subramaniam Sathasivam düzenlediği basın toplantısında Kim Jong-Nam’ın otopsisinin tamamlandığını, ön raporda ortaya çıktığı gibi VX adı verilen zehir gazının (Nörotoksin) Jong-Nam’ın yüzünde ve gözünde rastlandığını, ölüme nedeninin Nöroteksin gazının yol açtığı ’çok ciddi felcin’ neden olduğununun kesinleştiğini açıkladı.

kore-res.jpg
Malezya Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta başından beri olay yerindeki güvenlik şeridinin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada olay yerinde teknik araştırmanın tamamlandığı ve herhangi bir bulaşıcı ve zehirli madde bulunmadığı belirtildi.

kore-kardesi.jpg
(Üvey ağabeyi Kim Jong-nam)

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kim Jong-Un üvey ağabeyinin nasıl öldüğü kesinleşti!Kim Jong-Un üvey ağabeyinin nasıl öldüğü kesinleşti!ABD'de festival alanında dehşet anları!ABD'de festival alanında dehşet anları!Trump'ın başkanlık koltuğu elinden alınabilir mi?Trump'ın başkanlık koltuğu elinden alınabilir mi?BM binası önünde Hocalı protestosuBM binası önünde Hocalı protestosuAzerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüAzerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüArabayla kalabalığın arasına daldıArabayla kalabalığın arasına daldıYunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?İntihar saldırısı! 42 ölüİntihar saldırısı! 42 ölüErmenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaErmenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaFaciamızın çeyrek asırlık tarihinin düşündürdükleriFaciamızın çeyrek asırlık tarihinin düşündürdükleri
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti