Kime, kimlere evet diyeceğiz?

Ömürleri milliyetçilik mücadelesiyle geçmiş olanlara sesleniyorum.

Türk için, ülkü için en yakınlarını, can yoldaşlarını kurban verenlere sesleniyorum.

Gençliklerinin en verimli yıllarını zindanlarda geçirenlere sesleniyorum.

Türk deyince, ülkü deyince, vatan deyince, Turan deyince, bayrak deyince yürekleri titreyenlere sesleniyorum.

Vatanı namus bilenlere, Altaylardan Tuna'ya gecelerinde coşanlara, "Esir Türkler" için düzenlenen haftalarda gözyaşı dökenlere sesleniyorum.

Kerkük deyince yüreği yananlara, "Altın hızma mülayim", "Güzel Türkistan senge ne boldu (sana ne oldu)" türkülerini duyunca yüreği kabaranlara sesleniyorum.

Milliyetçilik, Türkçülük, ülkücülük yolunda ömür tüketenlere sesleniyorum.

"Evet" oyunu kime, kimlere vereceğiz?

Milliyetçiliği ayaklar altına alanlara mı?

PKK'lılar Habur'da zafer işaretleriyle karşılanırken "ülkede güzel şeyler oluyor" diyenlere mi?

Oslo'da PKK önderlerinin ayağına MİT müsteşar yardımcılarını, Başbakanlık müsteşar yardımcılarını gönderenlere, devleti PKK ile görüştürenlere mi?

Devletin elemanlarını İmralı'ya gönderip PKK'nın bebek katili lideriyle müzakere edenlere mi?

İmralı'daki PKK liderinin mektuplarını devlet memurları eliyle Kandil'e taşıtanlara mı?

PKK liderinin mesajını Diyarbakır meydanlarında okutanlara mı?

Diyarbakır'da Barzani ile, Şivan Perver'le bir araya gelip gözyaşı dökenlere mi?

Barzani'nin peşmergelerini vatan toprağından geçirip PYD / YPG için Kobani'nin kurtarılmasına yardım edenlere mi?

Güneydoğu'da silah depolayan teröristlere dokunulmaması için valilere emir verenlere mi?

FETÖ'nün cemaatini kastederek "Ne istediler de vermedik?" diyenlere mi?

FETÖ'nün liderini "artık hasret bitsin" diyerek memlekete çağıranlara mı?

FETÖ'nün okullarına resmî okul muamelesi yapılması için elçiliklerimize, konsolosluklarımıza resmî yazı yazanlara mı?

Çeşitli bahanelerle millî bayramların kutlanmasını engelleyenlere mi?

"Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözünden rahatsız olanlara mı?

Devlet kuruluşlarının tabelalarından devletimizi temsil eden T.C. rumuzunu kaldıranlara mı?

"Türküm, doğruyum, çalışkanım" diye başlayan andımızı okullarda yasaklayanlara mı?

Vatanın topraklarını, yaylalarını, yollarını, köprülerini Batılı kapitalistlere, Arap emirlerine satanlara mı?

Milliyetçilik, Türkçülük, ülkücülük yolunda ömür tüketenlere; Türk deyince, vatan deyince, bayrak deyince yürekleri titreyenlere sesleniyorum; bunlara "evet" demeye vicdanınız elverir mi? Bunlara "evet" diyenlerle sizin gönül bağınız olabilir mi?

Bütün bunları yapanlar, "evet" oyu alırlarsa daha neler yapabilirler, düşün! Düşün ve ona göre kararını ver!