Kimin huzuru?

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

Bu cümleyi koro hâlinde söylüyor devlet ve hükümet erkânı. Bizzat İçişleri Bakanı söylüyor, "huzurumuzu bozamayacaklar..." diyor.

12 Ocak 2016

Sultanahmet'te turistlerin arasına giren Suriyeli bir terörist bombayı patlatıyor, kendisi de dahil 13 şehidimiz var, 16 kişi yaralı...

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

17 Şubat 2016

Genelkurmay, TBMM ve kuvvet komutanlıklarının ortasında askerî servis araçlarının geçişi sırasında bomba patlatılıyor, 28 şehidimiz var, 61 yaralımız.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

13 Mart 2016

Ankara Kızılay'da bombalı araçla saldırı, 34 şehidimiz var, 125 yaralı.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

19 Mart 2016

İstiklal Caddesinde bombalı araçla saldırı, 5 vatandaşımız şehit, 37 yaralımız var.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

27 Nisan 2016

Bursa Ulucamii bahçesinde intihar saldırısı, 13 vatandaşımız yaralı.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

1 Mayıs 2016

Gaziantep'te intihar saldırısı, 2 polisimiz şehit, 18'i polis 22 yaralımız var.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

7 Haziran 2016

İstanbul Vezneciler'de patlama, 6 polisimiz şehit, 5 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

8 Haziran 2016

Midyat'ta bombalı saldırı, 2 kadın polisimiz şehit, 36 yaralı.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

28 Haziran İstanbul Havaalanı saldırısı, 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

11 Aralık 2016

Dolmabahçe'de bombalı saldırı, 44 şehidimiz var..

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

17 Aralık 2016

Kayseri'de askeri servis aracında patlama, 14 şehidimiz var, 56 yaralı.

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

Ve...

Yılbaşı akşamı, İstanbul'da Reina isimli eğlence merkezinde silahlı saldırı. 39 kişi hayatını kaybetti...

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

Çarşı iznine çıkan askerlerimiz güvende değil, futbol maçına giden vatandaş güvende değil, parkta gezinen vatandaş güvende değil, karakoldaki polisimiz güvende değil, durakta bekleyen, alışveriş merkezinde gezinen, metrodaki, otobüsteki vatandaşımız güvende değil, huzurlu değil. Fakat huzur sağlamakla görevli başta İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet erkânından hep aynı demeç:

"Huzurumuzu bozamayacaklar..."

Kimin huzuru bu?!