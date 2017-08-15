Kimlikleri 18 yıl sonra tespit edilecek

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde kimliği teşhis edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilenlerin DNA örnekleri, depremde yakınları kaybolan ailelerle eşleştirilecek.

Merkez üssü Gölcük ilçesi olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde kimliği teşhis edilemediği için 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilenlere ait 28 mezardan 15'i açılarak DNA örnekleri alındı. Depremde yakınları kaybolan aileler, DNA testlerinin sonuçlanmasını bekliyor.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, yaptığı açıklamada, vatandaşların depremde kaybolan yakınlarının bulunması için kimsesizler mezarlığında çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

İlçede 28 kimsesiz mezarın tespit edildiğini, şu ana kadar 15'inin açılarak DNA testi için numune alındığını belirten Altıntaş, şunları kaydetti: "Mahkemenin talimatıyla Valiliğimiz, Kocaeli Üniversitesi, Başsavcılık ve Belediye iş birliği içinde DNA testlerinin yapılması konusunda ortak bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalar şu anda devam ediyor. 15 numunenin DNA testi Kocaeli Üniversitemizin ilgili biriminde yapıldı. Eşleştirmelerin sonuçları ilgili vatandaşlarımıza paylaşılacak. Bu çalışmaların 1 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra diğer mezarlar açılarak DNA örnekleri alınacak. Yapılan çalışmalar sonunda sahipsiz mezarların kimler olduğu, kimlere ait olduğunun tespiti yapılmış olacak."

Mezarların açılmasıyla ilgili depremde yakınları kaybolan vatandaşların taleplerini almaya devam ettiklerini aktaran Altıntaş, ilgili birimlerden aldıkları bilgilere göre bazı tereddüde düşülen mezarların bulunduğunu, talepler doğrultusunda 100'e yakın mezarın daha açılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de depremde enkazın altında kalan dayısının ve yengesinin cesetlerini, binaları denizin içinde kaldığı için 11 gün sonra çıkarabildiklerini belirterek, "Denizi doldura doldura binalara ulaşıp, iş makinesiyle binaları kırıp yıktığımızda, cesetleri su yüzüne çıkınca çok sevindik. Öldüklerine üzülüyoruz ama cesetlerini bulamadığımız için de hüzünlüydük. Bulunca yüzümüzde biraz tebessüm belirdi" diye konuştu.

Kimsesizler mezarlığından alınan DNA örneklerinin, depremde yakınları kaybolan ailelerle eşleştirileceğini belirten Ellibeş, şöyle konuştu: "Bazı vatandaşlarımızın kayıpları var. Kiminin annesi, kiminin eşi, kiminin çocuğu, yakını, akrabası eşi dostu. Depremde vefat etmiş ama mezarı yok. Gölcük merkez ve beldelerdeki mezarlıklarda kimliği tespit edilemeyen, kimsesiz olarak gömülen mezarlarımız mahkeme kararı ile açılmaya başlandı. Bundan 3-4 ay önce ilk adımı atıldı, mezarlardan DNA örnekleri alındı. Cumhuriyet Başsavcılığımızın kontrolü altında, Kocaeli Üniversitemiz çalışmaları yapıyor. Diğer mezarlar da açılarak, DNA testleri yapılarak, yakınları kaybolan vatandaşlarımızın örnekleri uyuşması halinde, mezarlar teslim edilecek. Mezarları ziyaret ederek, başında dua edebilecekler. Tüm kimsesiz mezarlar açılacak ve sahipleri bulunup, onlara teslim edilecek."

'DNA ÖRNEKLERİ İLE İLGİLİ VERİ BANKASI KURULACAK'

Depremde yakınlarını kaybeden avukat Emine Macit Zeybek ise yakınları kaybolan ailelere gönüllü avukatlık yaptığını söyledi. Zeybek, 17 Ağustos depreminde kaybolan kardeşinin bulunmasıyla ilgili Gamze Aktürk'ün kendisine geldiğini ve hukuki olarak çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Sadece Gamze hanımın kardeşini değil, 18 yıldır yakınlarını arayan ailelere yakınlarını bulması için yardımcı olmaya çalışıyorum. DNA testini yapmak için üniversitemiz cihaz aldı. Daha önce açılan mezarlara ilave olarak diğerlerinin de açılması için bir ay içinde çalışmalara başlanacak. İnşallah mağdur olan vatandaşlarımızı yakınlarıyla kavuşturacağız" dedi.

Kendilerine bildirilen 34 kimsesiz mezar olduğunu, Gölcük Belediyesi'nin yaptığı son çalışmalarda yaklaşık 100 kadar mezarın daha tespit edildiğini aktaran Zeybek, şu bilgileri verdi: "Kocaeli Üniversitesi, bütün mezarlardan DNA örnekleri aldıktan sonra bir veri bankası oluşturacak. Eylül sonu veya Ekim başı gibi diğer mezarlar da açılarak, DNA örnekleri alınmaya başlayacak. Şu ana kadar 30'un üzerinde yakını kaybolan insanımız beni aradı. Mezarlardan alınan DNA örnekleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar kan örneği vererek eşleştirme yapılacak. DNA'sı tutanlar kayıp olan yakınlarına kavuşmuş olacak."