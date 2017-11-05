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Kırgız-Türk Kız Meslek Lisesi 25. yılını kutluyor

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Kırgız-Türk Kız Meslek Lisesi 25. yılını kutluyor
Kırgızistan'da 1992 yılında kurulan Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin 25. kuruluş yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Lisenin konser salonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan İlk ve Ortaöğretim Mesleki Eğitim Ajansı Başkanı Taalaybek Çolponkulov, öğretmenler, öğrenci velileri, lisenin eski mezunları ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Kılıç, "Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin ortak kültürü birleştiren bir proje olarak başarısını kanıtladı. Türkiye'nin amacı burada ortak okullar kurmaktır, emperyalist okullar kurmak değil" dedi. Çolponkulov da okulun iki ülkenin ortak aldığı kararla kurulduğunu hatırlatarak, "Bu uluslararası bir okul. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ilk açılan okullardan bir tanesidir" diye konuştu. Çolponkulov, okulun teknik imkanları, kaliteli eğitimi ve verdiği terbiye sayesinde ülkede velilerin arasında itibar ve ün kazandığını söyledi. Okula verilen desteklerden dolayı Türk Büyükelçiliğine teşekkür eden Çolponkulov, Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Recep Sula'ya ödül takdim etti. Konuşmaların ardından kız öğrenciler sahnede şarkı söyleyerek, halk oyunlarını oynayarak, ulusal çalgıları çalarak, Manas Destanı'ndan kesitleri söyleyerek hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladıkları Osmanlı ve Kırgız kıyafetleri defilesi, fotoğraf sergisi ve ikramların ardından program sona erdi. 

 

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