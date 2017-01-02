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Kırgızistan'dan açıklama geldi

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Kırgızistan'dan açıklama geldi
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıkladı.

Associated Press'in İnterfaks'ı kaynak göstererek geçtiği habere göre, KırgızistanDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "İstanbul'daki konsolosluğumuza, basında çıkan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi.

Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken; görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin IŞİD içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor.

Operasyonların IŞİD bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştığı belirtiliyor. 

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