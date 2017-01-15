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Kırım'da kriz sürüyor

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Kırım'da kriz sürüyor
Kırım'da devam eden operasyonlarda bir askerin öldüğü, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna birliklerine saldırdığını belirtti.

Özellikle ağır silahlarla yapılan saldırıların arttığına dikkat çeken Motuzyanik, gündüz ve gece bütün cephelerde ayrılıkçıların ateşkesi ihlal ettiğini kaydetti.

Motuzyanik, "Son bir günde yapılan operasyonlarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, üç asker yaralandı." ifadelerini kullandı.

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