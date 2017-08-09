Kırkpınar Ağası'ndan ilginç çıkış, "FETÖ'cü derim"

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, düzenlediği basın toplantısında yanında getirdiği paraları ortaya çıkararak "Hakkımda kötü yazana FETÖ'cü derim" dedi.

Edirne'de geçen ay yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yıl yapılacak Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini bu yıl aralık ayına kadar 3 taksitte belediyeye ödemesi gereken Ahmet Çetin'in ilk taksitini eksik ödediği iddiaları gündeme geldi.

İddialar üzerine bugün basın toplantısı düzenleyen işadamı Ahmet Çetin, toplantıya çantasına koyduğu paralarla gelerek, çantadan çıkardığı paraları da gazetecilere gösterdi. Çetin, şunları söyledi:

"Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık Edirne'de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız bir insanların dedikodusu var.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, kendisinin ağalığın ilk taksitini ödemediği şeklinde haberler yapıldığını belirterek, "Hodri meydan. Eskiden ağalar ödemeyi çekle yapıyorlarmış. Ben 1 trilyon 522 bin liralık çek götürdüm. 'Hayır, almayız' dediler. Ben esnafım çek de veririm evrak da veririm. Neden almıyorsun?" dedi.

"HAKKIMDA KÖTÜ YAZANA FETÖ'CÜ DERİM"

Ağa Çetin, parası olduğunu belirterek, "Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para. Ben şartnamede konağı istiyorum. Konağı tarihi eser olarak ağalığa yakışır bir konak olarak istiyorum. Edirne halkı da ağalık konağını istemiyorsa bu da Edirne'nin ayıbı olsun. Sözleşmede bunların olup olmaması beni bağlamıyor. Bu kafayla giderse de hiçbir şey yapmayacağım. Parayı öderim ağalığı öylece bekletirim. Hakkımda kötü yazan herkes için FETÖ'cüsünüz derim. Burası için bir şeyler yapmak için çalışıyorsam ve birileri bana çamur atıyorsa, ben de hakaretin en büyüğünü yaparım" dedi.

Edirne Belediyesi yetkilileri, Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin'in bugüne kadar belediyeye yaklaşık 200 bin lira para yatırdığını söyledi.