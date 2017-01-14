Kırkpınar ile Sumo güreşçisi karşı karşıya geldi!

Ordu'da, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılışında başpehlivan Recep Kara ile sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Ergeshov, gösteri maçı yaptı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile gösteri maçında karşı karşıya geldi.







Ordu'da, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılışında gösteri maçı yapıldı.

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Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan ve altın kemeri elinde bulunduran Recep Kara, 190 kiloda sumo güreşinde Asya şampiyonu Almaz Ergeshov ile mindere çıktı.







İki farklı kültürün sporcuları, kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son anlarında Kara, tuşla galip geldi.



