Kırmızı et ithalatı ‘sır’ kapsamında

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hangi şirketlerin Türkiye'ye ne kadar ithal et getirdiği sorusuna 'gizlilik ve sır' kapsamında olduğu için cevap vermedi.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye’nin hangi şirketler aracılığı ile ithal et satın aldığını sordu. Soru önergesine yanıt veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise özel sektöre ilişkin bilgilerin ‘gizli ve sır’ nitelikte olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci son üç yılda Türkiye’ye 156 milyon dolarlık et ithal edildiğini belirtirken Tüfenkci, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan verilere göre 2015 yılından geçtiğimiz eylül ayına kadar toplam 27 milyon 197 bin 660 kilo 156 milyon 669 bin 724 dolar değerinde et ithalatı gerçekleşmiştir.

Ülkemiz et ithalatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında ilk üç sırayı 2015 yılında Bosna Hersek, Gürcistan, Irak, 2016 yılında Bosna Hersek, Irak, Polonya, 2017 yılında ise Irak, Polonya ve Romanya almaktadır” ifadesini kullandı.