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Kırmızı Kaplumbağa

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Kırmızı Kaplumbağa

Kocaman bir kaplumbağanın içinde olduğu bir hikâye fikri, en başından beri yönetmen Michel Dudok de Wit'in aklındaydı. Deniz kaplumbağaları, barışçıl canlılardır ve tek başlarına yaşarlar. Okyanusların derinliklerinde uzun zaman geçirebilirler. Yönetmen, insan hayatının evrensel dönüm noktalarını yengeçler, deniz kaplumbağaları ve kuşlardan başka sakini olmayan bir adaya düşen yalnız adamın hikâyesini odağına alarak anlatıyor.(Dağıtım: Bir Film)

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