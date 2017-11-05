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Kırmızı kart gören kaleci hakeme kafa attı

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Kırmızı kart gören kaleci hakeme kafa attı
Kayseri'de oynanan bir Süper Amatör Küme müsabakasında yaptığı faulün ardından itirazına devam eden kaleci kırmızı kart görünce hakeme kafa attı.

Kayseri’de Süper Amatör Küme’nin lideri Yahyalıspor ile rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Real Çelik Kapıspor, Erkilet 1 Nolu sahada karşı karşıya geldi.

Yahyalıspor 14'üncü dakikada Mehmet Akpınar ve 57'nci dakikada Hael Albadri'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Müsabakanın 88'inci dakikasında gole giden rakibine faul yapan ve penaltıya neden olan Real Çelik Kapıspor kalecisi Ebubekir Kara, maçı yöneten Necati Selçuk Şahin'in penaltı kararına itiraz etti.

İtiraz sonrası maçın hakemi, kaleciye kırmızı kart göstererek oyun alanından çıkmasını istedi. Gördüğü kırmızı karta sinirlenen kaleci Ebubekir, hakeme kafa attı. Kanlar içinde kalan hakem Necati Selçuk Şahin ve maçın diğer hakemleri sahadan polis yardımı ile çıktı.

Hakem üçlüsü soyunma odasına girmeden önce kendilerine hakaret bir başka futbolcuya da soyunma odası balkonun önünden kırmızı kart gösterdi. Dudağı patlayan hakem maçı tatil ederken kaleci Ebubekir Kara'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

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