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Kırmızı listedeki teröristin son sözleri ortaya çıktı

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Kırmızı listedeki teröristin son sözleri ortaya çıktı
Dört milyon TL ödüllü kırmızı listedeki PKK'lı Hülya Eroğlu'nun yeri 'Sıkışıp kaldık' dediği telsiz konuşmasıyla belirlendi. Teröristin son sözü "Mağarada benim kadın olarak ne işim var" oldu.

4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranırken Şırnak'ta öldürülen PKK'nın en önemli isimlerinden Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Eroğlu'nun örgüt liderleriyle yaptığı son telsiz görüşmesinde "Asker ensemizde mağarada sıkıştım kaldım" dediği ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin 15 ayda, aralarında, grup ve bölge sorumlularının da bulunduğu 4 bin 412 teröristi etkisiz hale getirmesiyle panikleyen Kandil, hem toparlanmak hem de dağdaki teröristlerin "Siz Kandil'de sefa sürüyorsunuz, bizi ise ölüme yolluyorsunuz" eleştirilerine karşı yeni bir yöntem benimsedi. "Biz de sizlerle beraberiz" algısı yaratmak için üst düzey yöneticiler bölgeye gönderildi.

TELSİZ KONUŞMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Örgütü yakından takip eden istihbarat birimleri, Hülya Eroğlu'nun Kandil'de örgütün komuta merkezlerinden biri olan Kaşura Kampı'ndan ayrılarak Şırnak'a geçiş için kullanılan Tırvaniş kampına geldiğini belirledi.

İstihbarat birimleri, temmuz ve ağustosta 12 ayrı şifreli görüşmeyi çözdü. Örgütün sözde 'Botan Eyaleti ' olarak adlandırdığı Şırnak, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi, Van'da Çatak, Bahçesaray ve Gevaş'ın bir bölümü, Siirt Merkez, Pervari, Kurtalan ve Eruh ilçeleriyle, Şırnak'ın karşısındaki Kuzey Irak topraklarını kapsayan bölgeye, örgütün kadın yapılanması olan YJA Star'ın başındaki Hülya Eroğlu'nun gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine 215 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde parmağı olan Hülya Eroğlu, teknik ve fiziki takibe alındı.

"MAĞARADA BENİM KADIN OLARAK NE İŞİM VAR"

Yıllardır "Zin" telsiz koduyla konuşan ve istihbarat birimlerince sesi çok iyi tanınan Eroğlu'nun, 3 gün süren yürüyüş ve 7 yerde verdiği molayla, Şırnak'a ulaştığı belirlendi.

Kandil'deki Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la telsiz bağlantısı kuran Eroğlu, "Arkadaşların durumu bize rapor edilenden çok daha vahim. Asker ensemizde. Onlar gibi ben de sıkıştım kaldım. Mağarada benim kadın olarak ne işim var. Hiç güvende değiliz" dedi.

İHA'LAR BULDU, SİHA'LAR VURDU

Bu konuşmadan ise sinyal işleme yetenekleri ve özel kestirme algoritmaları vasıtası ile yüksek doğrulukta harita üzerinde yön çizgileri üreten "Dinleme Kestirme Sistemi" sayesinde Eroğlu'nun Şırnak'ın Besler Dereler bölgesi kırsalında olduğu belirlendi. İHA'lar 2 Kasım günü bölgede aralarında kadınlarında bulunduğu 9 terörist tespit edince, SİHA'larla hava harekâtı düzenlendi. Operasyon sonrası bölgede arazi araması yapan askerler önce 4 teröristin cesedini, 14 Kasım günü ise aralarında Hülya Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teröristin cesedini toprağa gömülü halde buldu.

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