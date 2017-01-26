Kişi başına düşen en yüksek milli gelir belli oldu

Satın alma gücü paritesine göre Katar, kişi başına milli geliri yaklaşık 3 bin dolar düşmesine rağmen, 129 bin 726 dolarla bu alandaki liderliğini korudu

Katar, gaz ve petrol fiyatlarının düşük seyretmesine rağmen, satın alma gücü paritesine (SGP) göre geçen yıl kişi başına milli gelirde 129 bin 726 dolarla bu alandaki liderliğini korudu.

AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın üçüncü büyük gaz rezervine sahip ülkesi olan ve yaklaşık 2 milyon 200 bin nüfusu bulunan Katar'ın, 2015'te 132 bin 870 dolar olan SGP'ye göre milli geliri, geçen yıl 3 bin 144 dolar azalarak 129 bin 726 dolara düştü. SGP'ye göre milli gelirinin düşmesine rağmen Katar, zirvedeki yerini bırakmadı.

SGP'ye göre kişi başına milli gelir sıralamasında geçen yıl ikinci sırayı ise gelirini 2 bin 431 dolar artırarak 101 bin 936 dolara yükselten Lüksemburg aldı. Bu ülkeyi, 87 bin 82 dolarla Singapur ve 71 bin 263 bin dolarla Kuveyt izledi. Kuveyt'i 69 bin 374 dolarla İrlanda, 69 bin 296 dolarla Norveç, 67 bin 696 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 59 bin 375 dolarla İsviçre, 57 bin 293 dolarla ABD ve 54 bin 78 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 21 bin 146 dolar

Türkiye, 2015'te 20 bin 420 dolar olan satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirini, geçen yıl 21 bin 146 dolara yükselterek, 189 ülke arasında 63'üncü sırada yer aldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti son sırada

SGP'ye göre kişi başına milli gelirde yıllık 656 dolarla Orta Afrika Cumhuriyeti son sırada yer aldı. Bu ülkeyi 785 dolarla Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 818 dolarla Burundi, 882 dolarla Liberya ve bin 114 dolarla Nijer Cumhuriyeti izledi.