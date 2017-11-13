Kısıklı'da sürpriz görüşme
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi.
Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi.
Yıldırım'ın Vahdettin Köşkü'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın makam aracı saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutuna girdi.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.