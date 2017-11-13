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Kısıklı'da sürpriz görüşme

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Kısıklı'da sürpriz görüşme
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi.

Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi. 

Yıldırım'ın Vahdettin Köşkü'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın makam aracı saat  11.00 sıralarında  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutuna girdi.

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